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Manisa'da 4. kez düzenlenen Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı

25 dakika önce

Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ortaköy Mahallesi'nde kurulan er meydanında başladı.

Manisa'da 4. kez düzenlenen Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı, System.String[]

Yunusemre Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Ortaköy Mahallesi'nde kurulan er meydanında başladı.


Yunusemre Belediyesi tarafından yapılan 4. Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri başladı. Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde kurulan er meydanında 13 boyda 31'si başpehlivan, yaklaşık 500 pehlivan kıspet kuşandı.


Müsabakalar öncesi Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş, Güreş Ağası iş adamı Mehmet Ali Özcan davetliler ve başpehlivanlarla bilikte vatandaşları selamladı.


Hızlarını alamayan bazı güreşçiler zaman zaman seyircilerin bulunduğu alana girerken, güreşseverler heyecanlı anlar yaşadı.


Güreş festivalinde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da yer aldı.


Kuraların çekilmesinin ardından 31 başpehlivan er meydanında güreşmeye başladı. Festivalin sonunda altın kemer sahibi de belirlenmiş olacak. - MANİSA

Yunusemre, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:04 Kaynak: İHA
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