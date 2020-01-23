Manisa'da 4 saatte 132 artçı sarsıntı oldu! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 4 saatte 132 artçı sarsıntı oldu! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi - Son Dakika

Manisa'da 4 saatte 132 artçı sarsıntı oldu! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

40 dakika önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğünde depremin ardından bölgede, 3,5 saatte 132 artçı sarsıntı kaydedilirken kent sakinleri tedbiren geceyi dışarıda geçirdi.

AFAD verilerine göre, Akhisar ve çevresinde dün 22.22'de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından, büyüklüğü 1,5 ila 4,3 arasında değişen 132 artçı sarsıntı kaydedildi.

VATANDAŞLAR NÖBETTEYDİ

Merkez üssü Musalar Mahallesi olan dünkü depremden sonra AFAD, Türk Kızılay ve UMKE ekipleri, geceyi dışarıda geçiren vatandaşların soğuktan etkilenmemeleri için çadır kurdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mahalle sakinlerine çorba ikram etti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

VALİ: 5-6 BİNANIN ÇÖKTÜĞÜNE DAİR BİLGİLER ALDIK

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası açıklama yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Herhangi bir can kaybı ve yaralımız yok. 5-6 evin göçtüğüne dahil ihbar aldık" dedi.

AKHİSAR BELEDİYE BAŞKANI: MUSALAR KÖYÜNE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, "Şu anda şehir merkezinde çok ciddi bir sıkıntı yok. Musalar Köyü'ne ulaşmaya çalışıyoruz. Halkımız sokakta. Yıkılan bir bina haberi yok" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden deprem sonrası yapılan açıklamada ise, "Deprem İstanbul'da da hissedildi. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. İstanbul'umuza ve tüm illerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verildi.

Manisa'da 4 saatte 132 artçı sarsıntı oldu! Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
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İstanbul, Akhisar, Deprem, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:03 Kaynak: AA
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