Son Dakika Haberleri: Manisa'da 4 Şahıs Dolandırıcılıktan Tutuklandı

Manisa'da 4 Şahıs Dolandırıcılıktan Tutuklandı

1 saat önce

Manisa'da 4 şahıs dolandırıcılıktan tutuklandıMANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde 4 şahıs dolandırıcılık suçundan yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp Salihli Cezaevi'ne gönderildi.

Manisa'da 4 şahıs dolandırıcılıktan tutuklandı

MANİSA - Manisa'nın Demirci ilçesinde 4 şahıs dolandırıcılık suçundan yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp Salihli Cezaevi'ne gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Demirci ilçesinde ikamet eden Mehmet Kılıç isimli vatandaş minibüsünü internetten satışa çıkardı. Kılıç'ı müşteri olarak arayan kişi peşin ödeme yapamayacağını belirterek ödeme zamanına kadar traktörünü satma teklifinde bulundu. Kılıç teklifi kabul etti. Balıkesir Noterliği'nden Demirci Noterliği'ne traktör ile ilgili düzenlenen belgelerin sahte olduğunun bildirilmesi üzerine Kılıç kendisine sahte fatura verildiğini anlayınca şikayetçi oldu.
Konuyla ilgili olarak harekete geçen Demirci Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama emrine istinaden Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu olaya ilişkin R.T, C.E, Ö.C. ve C.G. Turgutlu ilçesinde gözaltına alınarak Demirci'ye getirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli Cezaevi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:03 Kaynak: İHA

Salihli, Demirci, Manisa, 3. Sayfa
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