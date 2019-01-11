Manisa
'da 4 şahıs dolandırıcılıktan tutuklandı
MANİSA - Manisa'nın Demirci
ilçesinde 4 şahıs dolandırıcılık suçundan yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp Salihli
Cezaevi'ne gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, Demirci ilçesinde ikamet eden Mehmet Kılıç
isimli vatandaş minibüsünü internetten satışa çıkardı. Kılıç'ı müşteri olarak arayan kişi peşin ödeme yapamayacağını belirterek ödeme zamanına kadar traktörünü satma teklifinde bulundu. Kılıç teklifi kabul etti. Balıkesir
Noterliği'nden Demirci Noterliği'ne traktör ile ilgili düzenlenen belgelerin sahte olduğunun bildirilmesi üzerine Kılıç kendisine sahte fatura verildiğini anlayınca şikayetçi oldu.
Konuyla ilgili olarak harekete geçen Demirci Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yakalama emrine istinaden Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu olaya ilişkin R.T, C.E, Ö.C. ve C.G. Turgutlu
ilçesinde gözaltına alınarak Demirci'ye getirildi. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilip çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli Cezaevi'ne gönderildi.