Manisa'da 40 kök Hint keneviri yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 40 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Çavlu Mahallesinde Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat ve saha çalışmaları neticesinde Gediz çayı kenarında ekili halde Hint keneviri ele geçirildi.
Boyları 1.5 ile 2 metre arasında değişen 40 kök kenevir bitkisinin yanı sıra alanda 2 adet sulama bidonu ve solucan gübresi edildi.
Jandarma ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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