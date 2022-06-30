Manisa'da 428 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da 428 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

30.06.2022 18:42
Manisa'da 428 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 428 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 428 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhdavutlar Mahallesi Kemikli bölgesindeki ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Çalışma başlatan ekipler, belirlenen alana operasyon düzenledi.

Ekipler aramada, ekili vaziyette 428 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Olayla ilgili olarak M.T. (62) gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da 428 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da 428 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
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