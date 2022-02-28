Manisa'da 44 tarım aracı trafikten men edildi - Son Dakika
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Manisa'da 44 tarım aracı trafikten men edildi

28.02.2022 11:17
Manisa'da 44 tarım aracı trafikten men edildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün il genelinde tarım araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 88 araç ve sürücüsüne 63 bin 193 TL cezai işlem uygulanırken, 44 araç da trafikten men edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün il genelinde tarım araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 88 araç ve sürücüsüne 63 bin 193 TL cezai işlem uygulanırken, 44 araç da trafikten men edildi.

'Tarım Araçlarına ve Sürücülere' yönelik, ülke genelinde eş zamanlı olarak Trafik Şube Müdürlüğünün koordinatörlüğünde hazırlanan özel denetim kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan devlet yolu, il yolu ve mahalle yollarında seyir ve sabit denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan denetimlere 20 jandarma trafik timi, 44 trafik personeli katılırken, bin 171 araç ve sürücü kontrol edilirken, 88 araç ve sürücüsüne 63 bin 193 TL cezai işlem uygulandı, 44 araç trafikten men edildi. - MANİSA

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Jandarma, Tragger, Manisa, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 44 tarım aracı trafikten men edildi - Son Dakika


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