Manisa'da 44 tarım aracı trafikten men edildi - Son Dakika

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün il genelinde tarım araçlarına yönelik yapılan denetimlerde 88 araç ve sürücüsüne 63 bin 193 TL cezai işlem uygulanırken, 44 araç da trafikten men edildi.

'Tarım Araçlarına ve Sürücülere' yönelik, ülke genelinde eş zamanlı olarak Trafik Şube Müdürlüğünün koordinatörlüğünde hazırlanan özel denetim kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan devlet yolu, il yolu ve mahalle yollarında seyir ve sabit denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan denetimlere 20 jandarma trafik timi, 44 trafik personeli katılırken, bin 171 araç ve sürücü kontrol edilirken, 88 araç ve sürücüsüne 63 bin 193 TL cezai işlem uygulandı, 44 araç trafikten men edildi. - MANİSA