Manisa'da 475 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Hint kenevirini eken şüphelilerin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Aramalarda da bir çift çizme, 2 çapa, 2 kutu ilaç şişesi, sulama sisteminde kullanılan hortum bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Karakoca Mahallesi'ne operasyon düzenledi.

Caner'in küfredip üzerine yürüdüğü Pereira ile nasıl anlaşacağı merak ediliyor