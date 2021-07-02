MANİSA'DA 475 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 475 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karakoca Mahallesi'nde yasa dışı hintkeneviri ekildiğini belirledi. Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri saat 15.00 sıralarında Kocabaştepe mevkisine operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramada boyları 20 ile 125 santimetre uzunluğunda değişen 475 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olay yeri ve çevresinde yapılan incelemede, 2 adet çapa, 2 kutu ilaç şişesi ve 3 adet plastik varil bulundu. Olay yeri inceleme timi tarafından 1 adet parmak izi tespit edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.