Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Manisa'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 19.09'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

(İHA)