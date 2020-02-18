Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem

19 dakika önce

Manisa'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Manisa'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 19.09'da merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:30 Kaynak: İHA
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