Manisa'da 5.2'lik depremle sallandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 5.2'lik depremle sallandı (2) - Son Dakika

Manisa'da 5.2'lik depremle sallandı (2)

6 saat önce

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOKMANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtildi.

Manisa'da 5.2'lik depremle sallandı (2), System.String[]

VALİLİK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde, AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada, "18.02.2020 tarihinde saat 19.09 da merkez üssü Kırkağaç İlçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. An itibari ile depremden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Anında bir kasap dükkanında çekilen görüntü, depremin şiddetini ortaya koydu. Vitrinde çıkarılan etlerin, depremin şiddetiyle saniyelerce sallanması görüntülerde yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kasap dükkanından görüntü

Tolga TAHÇI - Cemil SEVAL/İZMİR,


Kırkağaç, Manisa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:51 Kaynak: DHA
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