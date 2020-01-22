Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 22.22'de merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Deprem Aydın, İzmir ve İstanbul'da da hissedildi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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