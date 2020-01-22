Son Dakika › Dünya › Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, İzmir ve İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika Dünya
Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, İzmir ve İstanbul'da da hissedildi
6 saat önce
Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir ve İstanbul'dan da hissedildi.
Depremin merkez üssünün Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar mahallesi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:48
Son Dakika Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 35 artçı sarsıntı meydana geldi Akhisar'da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde 4 kişi yaralandı Çin'de koronavirüsünün saptandığı Wuhan kenti karantina altına alındı Manisa depremi sonrası İran da 5,2 ile sallandı!