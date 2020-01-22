Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, İzmir ve İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, İzmir ve İstanbul'da da hissedildi - Son Dakika Dünya

Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, İzmir ve İstanbul'da da hissedildi

6 saat önce

Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi, İzmir ve İstanbul'da da hissedildi, System.String[]

Manisa'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İzmir ve İstanbul'dan da hissedildi.


Depremin merkez üssünün Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar mahallesi olduğu bildirildi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:48 
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