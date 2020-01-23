Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor - Son Dakika

Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (2)

MANİSA VALİSİ AHMET DENİZ, DEPREM BÖLGESİNİ ZİYARET ETTİ

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar mahallesinde dün akşam 22.22'de meydana gelen ve büyük paniğe sebep olan 5.4'lük depremin ardından, bölgeyi ziyaret eden Manisa Valisi Ahmet Deniz, yaralanan 4 kişinin taburcu edildiği bildirirken, hasar tespit çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Vali Deniz'e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'de eşlik etti. Geceyi sokakta geçiren vatandaşlarla bir araya gelen Vali Deniz, bölgedeki vatandaşlara 'Geçmiş olsun' dileklerini ileterek, "4 köyde hasar tespit çalışması başlatıldı. Gerekli işlemlerin yapılması için devletimizin bütün imkanlarını kullanacağız. 4 kişi panik dolayısıyla hastaneye gitmişti, ayakta tedavi edildiler ve taburcu oldular. Hasarlı olan binaların tespiti için ekiplerimiz çalışma yapıyor. Bize intikal eden bilgilerde büyük bir hasar oluşmadığını öğrendik" dedi.