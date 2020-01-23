Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor - Son Dakika
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Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor

13 dakika önce

Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (6)DEPREMZEDELER 2'NCİ GÜNDE DE ATEŞ BAŞINDA BEKLİYORMerkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4'lük depremin ardından mahallede 5 metruk binanın çökmesinden sonra birçok evde de hasar ve çatlak oluştu.

Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor (6)

DEPREMZEDELER 2'NCİ GÜNDE DE ATEŞ BAŞINDA BEKLİYOR

Merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4'lük depremin ardından mahallede 5 metruk binanın çökmesinden sonra birçok evde de hasar ve çatlak oluştu. Büyük tedirginlik yaşayarak dün geceyi sokakta geçiren mahalle sakinleri, bu gece de evlerinin bahçelerinde yaktıkları ateşin başında bekliyor. Ayrıca AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri tarafından geceyi sokakta geçirmek isteyen vatandaşlar için iki çadır daha kurdu. Depremzedeler için gece hazırlığı devam ederken, Kızılay tarafından da gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 08:43 Kaynak: DHA
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