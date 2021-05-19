Manisa'da 5 adrese uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Yunusemre ilçesinde emniyet ekiplerince 5 adrese düzenlenen operasyonda bin 702 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yunusemre ilçesinde 4 ikamet ve 1 iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1702 adet Sentetik Ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 şüpheli şahıs 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 1 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak 20 Mayıs günü adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA