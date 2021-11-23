5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Manisa'da, kontrolden çıkan tırın bariyere çarpıp devrilmesi ve 4 aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralandı.

Manisa'da, kontrolden çıkan tırın bariyere çarpıp devrilmesi ve 4 aracın daha karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 sürücü yaralandı. İzmir-Manisa kara yolunda Seçmen Sencer'in (33) kullandığı 33 BPD 68 plakalı tır, Sabuncubeli Tüneli çıkışında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra refüje çarparak devrildi. Kontrolden çıkan tıra çarpmamak için yavaşlayan B.A. (49) idaresindeki 35 KD 6553 plakalı otomobile de Ali Algan (50) kontrolündeki 35 KOT 65 plakalı hafif ticari araç çarptı. Bu sırada 34 AHD 447 plakalı panelvan ile 20 AEF 018 plakalı tır çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Seçmen Sencer ve Ali Algan ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kaza nedeniyle tünellerden sonra Manisa yönünde trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Son Dakika

AKP Manisa Milletvekili Aydemir: Soğan ekmek yiyeceğiz ama taviz vermeyeceğiz

Bu akşam ne izleyeceksiniz: Masumlar Apartmanı, Yalancı, Destan

Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız

Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erken seçim falan olmayacak

5 bin 300 liralık atkısıyla çok konuşulan AK Partili Mücahit Birinci: Enflasyon biraz da psikolojik bir hadise

Seyhan Soylu, kısa süre önce barıştığı Deniz Akkaya'ya elini öptürdü

Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı