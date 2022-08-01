Manisa'da tamamlanan Beydere Barajı'nda test sulaması başladı - Son Dakika
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Manisa'da tamamlanan Beydere Barajı'nda test sulaması başladı

01.08.2022 16:50
Manisa'da tamamlanan Beydere Barajı'nda test sulaması başladı

Manisa'da 5 bin 200 dekar tarım arazisinin sulanması amacıyla yapılan Beydere Barajı'nda sulama sistemine test amaçlı su verilmeye başlandı.

Manisa'da 5 bin 200 dekar tarım arazisinin sulanması amacıyla yapılan Beydere Barajı'nda sulama sistemine test amaçlı su verilmeye başlandı.

DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, yaptığı açıklamada barajın 1 milyon 300 bin metreküp su tutacağına dikkati çekerek, "Baraj sayesinde 5 bin 200 dekar arazi modern sulama ile tanışacak. Hem bölgedeki sulama maliyetleri azalacak hem de ürün çeşitliliği artacak. Bölge üreticisi yılda 15 milyon 600 bin lira daha fazla kazanacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Manisa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da tamamlanan Beydere Barajı'nda test sulaması başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da tamamlanan Beydere Barajı'nda test sulaması başladı - Son Dakika
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