Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi - Son Dakika
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Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi

1 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 dakikada en büyüğü 4,0 olan 5 artçı sarsıntı meydana geldi.

Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5 dakikada en büyüğü 4,0 olan 5 artçı sarsıntı meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerinden derlenen bilgiye göre, Akhisar'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi.

İlk deprem saat 04.27'de 4,0 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Daha sonra, ilçede saat 04.28'de 3,4 büyüklüğünde olmak üzere 04.32'ye kadar 3 artçı ile birlikte toplam 5 sarsıntı yaşandı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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