Manisa'da 5 Evde Yangın

Manisa'nın Demirci ilçesinde 5 evde yangın çıktı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 5 evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.



Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal alandaki Iklıkcı Mahallesi'nde 5 evde birden yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamadı. - MANİSA

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