Manisa'da 5 Evde Yangın
26 dakika önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde 5 evde yangın çıktı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde 5 evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal alandaki Iklıkcı Mahallesi'nde 5 evde birden yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamadı. - MANİSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:51 Kaynak: İHA
Yumurta Almaya Giden Kadın, Foseptiğe Düştü
Bir Adeti 100 Gram Geliyor! Bu Çileği Görenler Merakla İnceliyor
Seçimde Muhtarlığı, Kavgada Gözünü Kaybeden Aday Devlet Büyüklerinden Yardım İstedi
Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı