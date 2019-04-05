Son Dakika Haberleri: Manisa'da 5 Evde Yangın

Manisa'da 5 Evde Yangın

26 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde 5 evde yangın çıktı.

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Manisa'nın Demirci ilçesinde 5 evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı kırsal alandaki Iklıkcı Mahallesi'nde 5 evde birden yangın çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın henüz kontrol altına alınamadı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 07:51 Kaynak: İHA

İtfaiye, Demirci, Manisa, 3. Sayfa
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