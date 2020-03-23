Manisa'da 5 gündür aranan genç yaralı bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 5 gündür aranan genç yaralı bulundu - Son Dakika

Manisa'da 5 gündür aranan genç yaralı bulundu

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5 gündür aranan 23 yaşındaki Deniz Çakal, Turgutlu ilçesinde sulama kanalında yaralı bulundu.

Manisa'da 5 gündür aranan genç yaralı bulundu, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 5 gündür aranan 23 yaşındaki Deniz Çakal, Turgutlu ilçesinde sulama kanalında yaralı bulundu.

Alınan bilgiye göre, 19 Mart'ta "tarlaya gidiyorum" diyerek Alaşehir'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Deniz Çakal'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Kayıp başvurusu yapılan genci arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, Aydoğdu Mahallesi yakınlarında Çakal'ın motosikletiyle iş kıyafetlerini buldu.

Dün akşam telefonla ailesini aradığı belirtilen Çakal'ın Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir sulama kanalında olduğu tespit edildi.

Yaralı bulunan ve Manisa Şehir Hastanesine götürülen Deniz Çakal'ın kafasında darp izi ile vücudunun bazı bölgelerinde cam kesiklerinin bulunduğu öğrenildi. Çakal, tedavisinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaçırıldığını iddia etti

Deniz Çakal'ın ifadesinde tarlasında çalıştığı sırada arkasında gelen maskeli 3 kişinin kendisini zorla siyah bir otomobile bindirdiğini, yerini bilmediği bir palet deposuna götürüldüğünü iddia etti.

Ölümle tehdit edildiğini öne süren Çakal'ın, kafasına şişe ile vurulduğunu, bayıldığını, ayıldığında kendisini bir sulama kanalında bulduğunu, yanındaki telefonla ailesini aradığını söylediği öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Turgutlu, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:48 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, 8 belediye başkanını görevden aldı İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi         
20:14
Uzman isim Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı         
13:47
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin         
13:46
Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı Tecavüz ve cinsel saldırı suçundan 23 yıl ceza alan yapımcı Harvey Weinstein koronavirüse yakalandı         
11:50
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi         
00:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:37:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da 5 gündür aranan genç yaralı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]