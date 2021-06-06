Manisa'da hakkında 5 yakalama kararı ile 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, bir düğün salonunda yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, basit yaralama, evrakta sahtecilik, silahlı yağma gibi suçlardan hakkında 5 yakalama kararı bulunan B.S'nin (46) Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesindeki bir düğün salonunda saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
B.S. düzenlenen operasyonla, düğün salonunun yazıhanesinde yakalandı.
Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Manisa'da 5 suçtan aranan şüpheli, düğün salonunda yakalandı - Son Dakika