Manisa'da 5 suçtan aranan şüpheli, düğün salonunda yakalandı - Son Dakika

Manisa'da hakkında 5 yakalama kararı ile 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, bir düğün salonunda yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, basit yaralama, evrakta sahtecilik, silahlı yağma gibi suçlardan hakkında 5 yakalama kararı bulunan B.S'nin (46) Şehzadeler ilçesi Bayındırlık Mahallesindeki bir düğün salonunda saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

B.S. düzenlenen operasyonla, düğün salonunun yazıhanesinde yakalandı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.