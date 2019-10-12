Son Dakika Haberleri: Manisa'da 50 çocuk için toplu sünnet şöleni
Son Dakika Güncel Manisa'da 50 çocuk için toplu sünnet şöleni

Manisa'da 50 çocuk için toplu sünnet şöleni

1 saat önce

Manisa Şehzadeler İlçe Kaymakamlığının 'Gönül Yolu' projesi kapsamında, maddi imkanı olmayan 50 çocuk için toplu sünnet töreni düzenlendi.

Manisa'da 50 çocuk için toplu sünnet şöleni, System.String[]

Manisa Şehzadeler İlçe Kaymakamlığının 'Gönül Yolu' projesi kapsamında, maddi imkanı olmayan 50 çocuk için toplu sünnet töreni düzenlendi.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahalle Muhtarı Osman Erten'in girişimleriyle Şehzadeler İlçe Kaymakamlığının hayata geçirdiği 'Gönül Yolu' projesi kapsamında, mahallede maddi imkanı olmayan 50 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirildi. TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törene, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, ilçe protokolü ve sünnet ettirilen çocuk ve aileleri katıldı. Manisa Şehir Hastanesi doktorları tarafından sünnet edilen çocuklar, Şehzadeler Kaymakamlığı tarafından kendilerine hediye edilen sünnet kıyafetleri ile tören alanına getirildi. Törende çocukların her birine ayrı ayrı hediyeler verildi. Ayrıca mahallenin taziye evinde okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Kızılay tarafından davetlilere yemek ikram edildi.


Akpınar Mahalle Muhtarı Osman Erten, başta Şehzadeler İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. Erten, projeyi geleneksel hale getirerek, her yıl sürdürmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan milli takım mesajıyla sosyal medyada gündem oldu
Dha yurt bülteni - 1 YPG/PKK'lı teröristlere önce kıskaç sonra çevirme: Kuzeye süpürme harekatıyla yok edilecekler Hollanda televizyonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: DEAŞ'e katılan ailelerin umudu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 14:32:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa'da 50 çocuk için toplu sünnet şöleni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]