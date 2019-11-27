Son Dakika Haberleri: Manisa'da 500 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 500 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da 500 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi

7 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Manisa'da 500 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Van ilinden 2 İran uyruklu şahıs ile F.E.'nin (40) metamfetamin getirip, Salihli ilçesindeki S.T.'ye (37) teslim edeceği bilgisi alan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı istihbarat ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri şüpheli aracı durdurup, narkotik köpeği 'Vicdan' ile arama yaptı. Araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan, bin 14 gram metamfetamim ele geçirildi.


Olayla ilgili 2'si İran uyruklu olmak üzere M.H., A.A.V.S., Y.E., F.E. ve S.T gözaltına alındı. 5 şahsın jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.


Öte yandan olayla ilgili çalışmanın devam ettiği belirtildi. - MANİSA

Jandarma, Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:04 Kaynak: İHA
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