Manisa'da 525 kök hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da 525 kök hint keneviri ele geçirildi

Manisa'da 525 kök hint keneviri ele geçirildiMANİSA'nın Salihli ilçesinde, ormanlık alanda yapılan aramalarda 525 kök hint keneviri ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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