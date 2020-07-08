Manisa'da 525 kök hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da 525 kök hint keneviri ele geçirildi

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, ormanlık alanda yapılan aramalarda 525 kök hint keneviri ele geçirildi.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, ormanlık alanda yapılan aramalarda 525 kök hint keneviri ele geçirildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başlıoğlu Mahallesi Ellentarlası mevkiinde uyuşturucu madde olduğu bilgisini edindi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu noktaya baskın düzenledi.  Ormanlık alanda yapılan aramalarda, boyları 1.5 ve 2 metre arasında değişen 525 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma, Salihli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 07:56 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 525 kök hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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