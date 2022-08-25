Manisa'da 54 STK'dan Gülşen'e tepki

Manisa'da 54 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) tarafından yapılan ortak açıklamada şarkıcı Gülşen'in bir konserinde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği hakaretlere sert tepki gösterildi.

Memur Sen, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, TÜGVA, Manisa İnsani Yardım Vakfı, Türkiye Aile Meclisi'nin de aralarında bulunduğu 54 sivil toplum kuruluşundan oluşan, Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) adına dönem sözcüsü olarak açıklama yapan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Toplumsal ahlak, edep, örf-adet, algı ve değerleri dikkate almayan, milletimiz nezdinde ayrımcılık ve sınıflandırmayı körükleyen, milli ve manevi hassasiyetlerimizi iç dünyasındaki algı ve inanışlar ile ihlal eden bir şahsın İmam Hatip camiasıyla ilgili insani ölçülere sığmayan beyanlar ile iftira ve hakaret boyutu kazanan söylemlerini kabul etmiyor, kendisine iade ediyor ve bu beyanların şahsiyetini ortaya koyduğunu ifade ediyoruz. Şahsın hezeyanlarına karşı başlatılan hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle donanmış nesillerin yetiştiği, aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarına yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

"Toplumu ayrıştıran şarkıcılara fırsat tanınmamalı"

Aynı çerçevede şehzadeler şehri Manisa'da dün gündeme gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen konser etkinliklerinde yer alan bazı isimleri de hayretle karşıladıklarını söyleyen Öner şunları söyledi: "Saruhan Bey'in kapılarını açtığı, şehzadeler, padişahlar yetiştirmiş, kadim medeniyet değerlerimizin sancaktarlığını yapmış 'Şehr-i Saruhan' Manisa'mızda toplumu ifsat edecek, her fırsatta aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine pervasızca saldıran, alay eden, toplumu ayrıştıran ve ötekileştiren, kirli amaçlara taşeronluk yapan bazı şarkıcılara fırsat tanınmasını asla kabul etmiyoruz. Bu bir akıl tutulması ve şehir adına reddi miras anlayışıdır. Sorumluluk makamındakileri bu konuda daha özenli, yerel ve milli hassasiyetleri dikkate alarak davranmaya davet ediyoruz." - MANİSA