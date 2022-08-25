Manisa'da 54 STK'dan Gülşen'e tepki - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa'da 54 STK'dan Gülşen'e tepki

25.08.2022 17:08
Manisa'da 54 STK'dan Gülşen'e tepki

Manisa'da 54 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) tarafından yapılan ortak açıklamada şarkıcı Gülşen'in bir konserinde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği hakaretlere sert tepki gösterildi.

Manisa'da 54 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) tarafından yapılan ortak açıklamada şarkıcı Gülşen'in bir konserinde imam hatiplilere yönelik sarf ettiği hakaretlere sert tepki gösterildi.

Memur Sen, İlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfı, TÜGVA, Manisa İnsani Yardım Vakfı, Türkiye Aile Meclisi'nin de aralarında bulunduğu 54 sivil toplum kuruluşundan oluşan, Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) adına dönem sözcüsü olarak açıklama yapan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Toplumsal ahlak, edep, örf-adet, algı ve değerleri dikkate almayan, milletimiz nezdinde ayrımcılık ve sınıflandırmayı körükleyen, milli ve manevi hassasiyetlerimizi iç dünyasındaki algı ve inanışlar ile ihlal eden bir şahsın İmam Hatip camiasıyla ilgili insani ölçülere sığmayan beyanlar ile iftira ve hakaret boyutu kazanan söylemlerini kabul etmiyor, kendisine iade ediyor ve bu beyanların şahsiyetini ortaya koyduğunu ifade ediyoruz. Şahsın hezeyanlarına karşı başlatılan hukuki süreci yakından takip ediyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle donanmış nesillerin yetiştiği, aziz milletimizin göz bebeği olan İmam Hatip okullarımızın mezun ve mensuplarına yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bu gibi şahısların çirkin propagandalarına ve ucuz yollu gündemde kalma amaçlarına malzeme yapılmasına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

"Toplumu ayrıştıran şarkıcılara fırsat tanınmamalı"

Aynı çerçevede şehzadeler şehri Manisa'da dün gündeme gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Manisa ve ilçelerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen konser etkinliklerinde yer alan bazı isimleri de hayretle karşıladıklarını söyleyen Öner şunları söyledi: "Saruhan Bey'in kapılarını açtığı, şehzadeler, padişahlar yetiştirmiş, kadim medeniyet değerlerimizin sancaktarlığını yapmış 'Şehr-i Saruhan' Manisa'mızda toplumu ifsat edecek, her fırsatta aziz milletimizin milli ve manevi değerlerine pervasızca saldıran, alay eden, toplumu ayrıştıran ve ötekileştiren, kirli amaçlara taşeronluk yapan bazı şarkıcılara fırsat tanınmasını asla kabul etmiyoruz. Bu bir akıl tutulması ve şehir adına reddi miras anlayışıdır. Sorumluluk makamındakileri bu konuda daha özenli, yerel ve milli hassasiyetleri dikkate alarak davranmaya davet ediyoruz." - MANİSA

YORUMLAR
500
CHP'li Özel: İmam hatiplilerle ilgili maksadını aşmış bir espri CHP'li Özel: İmam hatiplilerle ilgili maksadını aşmış bir espri Babasının borcu için 3,5 yaşındaki Arina'yı kaçırdılar Babasının borcu için 3,5 yaşındaki Arina'yı kaçırdılar Adana ve çevre illerde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki Adana ve çevre illerde şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilerle ilgili sözlerine tepki
Kaynak: İHA

Gülşen, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 54 STK'dan Gülşen'e tepki - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse duadan, tekbirden, salavattan rahatsız olmasın
16:46 Şampiyonlar Ligi kuraları bugün İstanbul ev sahipliğinde gerçekleşecek! İşte devlerin gruplarının seçileceği torbalar
16:37 İngiltere'de Prens Charles'ın eşi Camilla'nın kuzeni Charles Villiers, otel odasında ölü halde bulundu
16:35 Şarkıcı Harika Avcı'nın hastanede ismini gizleyerek siroz tedavisi gördüğü iddia edildi
16:00 Fenerbahçe taraftarı bunu duymasın! Miha Zajc için kesenin ağzını açtılar
15:56 Bakanlıktan izin çıktı! Çin, sürücüsüz taksi döneminde
15:50 Arasının bozuk olduğu babası İbrahim Tatlıses'in kaza yaşadığını yere giden Ahmet Tatlı: İnsanın yüreğine oturuyor, Rabbim bir daha yaşatmasın
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'nın restine rest: Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz
15:36 CHP'den imam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında ilk açıklama: Maksadını aşmış bir espri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 17:29:52. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa'da 54 STK'dan Gülşen'e tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement