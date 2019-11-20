Manisa'da 55 zihinsel engelli sanayi için üretim yapıyor

Manisa OSB Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri (ZEKİ)'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, burada çalışan engellilerle de bir araya gelerek sohbet etti. 55 özel öğrencinin 6 ayrı firma için tahsis edilen atölyelerde istihdama katkı sağlamasının önemli olduğunu kaydeden Vali Deniz, engelli bireylerinin gözlerindeki mutluluğun kendisini oldukça fazla etkilediğini söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim 3. Kademe Okullarından mezun veya 23 yaşından gün almış ve Halk Eğitim Merkezlerinde 1 yıllık kurs tamamlamış 55 özel öğrenci, OSB'de faaliyet gösteren 6 firma için tahsis edilen atölyelerde üretim gerçekleştiriyor. Vali Ahmet Deniz de eşi Olcay Deniz ile birlikte merkezi ziyaret ederek OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran ve Merkez Müdürü Serap Akbıyık'tan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.



Firmalardan yoğun talep



Sanayi tesislerinde, bedensel engelli bireylerin istihdamının zihinsel engelli bireylere göre daha yaygın olması sebebiyle böyle bir merkezin kurulduğunu belirten OSB Bölge Müdürü Karaboran, 120 engelli istihdamını sağlayabilecek kapasitedeki merkezde alınan olumlu geri dönüşler sonrası 6 firma için de atölye tahsisi yaptıklarını ve kendilerine firmalardan yoğun talep geldiğini söyledi.



Vali Deniz ve eşi merkez bünyesindeki 6 atölyeyi tek tek gezerek çalışanlarla sohbet etti ve ürünleri inceledi. Ziyarette öğrencilerin çay davetini de kıramayan Vali Deniz ve eşi öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Merkezin fiziki durumu, merkez personeli ve istihdamı sağlanan 55 engelli bireyin gözlerindeki mutluluğun kendisini çok etkilediğini ifade eden Vali Deniz, "Geçmişte engeli sebebiyle toplum dışına itilmiş veya aileleri sebebiyle tecrit edilmiş bireylerin devletimizin yaptığı çalışmalarla bugün sosyal hayatın her alanında yer aldığını görüyoruz. Manisa'da sanayicilerimiz de elini taşın altına koyarak dünyada sınırlı sayıda örneği olan bu merkezi Manisa'ya kazandırmış. Pırıl pırıl bir ortamda çalışıp, üreterek sosyal hayata katılım sağlamış, bunun verdiği mutlulukla çevresine ışık saçan gençlerimizle bir arada olmaktan çok mutluyuz. Emeği geçen herkesi kutluyor ve başarıların devamını diliyorum" dedi.



Vali Deniz, OSB Zihinsel Engelliler Korumalı İş yerinin yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını da sözlerine ekledi. - MANİSA