Manisa'da 59 ton sahte gübre ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da 59 ton sahte gübre ele geçirildi

MANİSA Manisa'da artan gübre fiyatlarını fırsata çevirmeye çalışan kişilere yönelik Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplamda 59 ton sahte gübre ele geçirilirken 5 kişi de gözaltına alındı.

Tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü Manisa'da gübre fiyatlarındaki artışı fırsat bilen şahıslar, çiftçiler tarafından çokça bilinen bazı gübre markalarının ürünlerini taklit ederek piyasaya sürdükleri ve tarım ürünlerinde zarara yol açtıkları tespit edildi. Durumu üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Sahte gübre üretenleri takibe alan ekipler, gübrelerin sevkiyatı sırasında 12 Aralık tarihinde A.D., Ş.Ö. isimli şahısların idaresindeki kamyonu durdurdu. Kamyonda bilinen gübre markalarının sahte ürünlerine ait çuvallar içinde 26 ton gübre ele geçirildi.

Çalışmaları derinleştiren ekipler Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesindeki M.Y. isimli şüphelilere ait depoya da 12 Aralık tarihinde baskın düzenledi. Düzenlenen baskında depo içerisinde de piyasaya sürülmek üzere olan ve sahte olduğu tespit edilen 33 ton gübre ele geçirildi. 59 ton sahte gübrenin ele geçirildiği operasyonda gübrelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin olduğu belirlendi.

Şüpheliler A.D. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin bugün Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecekleri öğrenilirken olayın diğer bir şüphelisi olan İ.Ö isimli şahıs ise firari durumda olduğu öğrenildi.