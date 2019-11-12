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Manisa'da 6 gündür aranan muhtar kaçırıldığını iddia etti

8 saat önce

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 6 gündür aranan Mestanlı Mahalle Muhtarı Bayram Çenesiz, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasında bulundu.

Manisa'da 6 gündür aranan muhtar kaçırıldığını iddia etti, System.String[]

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 6 gündür aranan Mestanlı Mahalle Muhtarı Bayram Çenesiz, kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı iddiasında bulundu.

Alınan bilgiye göre, kullandığı otomobil 7 Kasım'da bulunan ve yakınlarının kayıp başvurusunun ardından bölgede arama çalışması başlatılan Çenesiz'in (25), evine geldiği ailesi tarafından jandarmaya bildirildi.

Jandarma, Köprübaşı İlçe Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Çenesiz'in ifadesini aldı.

Çenesiz'in ifadesinde kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığını, başına çuval geçirildiğini ve günler sonra aynı yere bırakıldığını öne sürdüğü öğrenildi.

Mestanlı Mahalle Muhtarı Bayram Çenesiz, 6 Kasım gecesi evinden ayrılmış, kullandığı otomobil 7 Kasım'da Mestanlı'ya yakın bir yerde farları ve pencereleri açık halde bulunmuştu.

Çenesiz'in amcası Yüksel Çenesiz, jandarmaya kayıp başvurusu yapmıştı. Genç muhtar için bölgede arama faaliyetleri yapılırken, AFAD ve Deniz Polisine bağlı kurbağa adamlar da çalışmalara katılmıştı.

Köprübaşı, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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