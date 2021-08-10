Manisa'da 6 kişinin hayatını kaybettiği kazada TIR şoförü tutuklandı - Son Dakika

Öte yandan, Soma'da özel bir hastanede tedavisi süren otobüs şoförü Fikret Hataman Manisa Şehir Hastanesi 'ne sevk edildi.

MANİSA'nın Soma ilçesinde, 6 kişinin hayatını kaybettiği 42 kişinin de yaralandığı kazada, otobüsün çarptığı TIR'ın şoförü Hasan Kılıç (45) gerekli tedbirleri almadığı ve aracını otoyolda uygunsuz park ettiği iddiasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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