Manisa'da 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

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Manisa'da 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldı
7 saat önce
Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
İddiaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından terminale giderek seyahat etmek isteyen 65 yaş üzerindeki kişiyle polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşandı.
Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden oldu.
Manisa Valiliği, polis hakkında soruşturma başlattı.
B.Y, soruşturma kapsamında tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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