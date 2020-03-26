Manisa'da 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldı. - Son Dakika

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.



İddiaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından terminale giderek seyahat etmek isteyen 65 yaş üzerindeki kişiyle polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşandı.



Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden oldu.



Manisa Valiliği, polis hakkında soruşturma başlattı.



B.Y, soruşturma kapsamında tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.

Valilik açıklaması

Manisa Valiliği, konuyla ilgili açıklama yayımladı.

Açıklamada, 22 Mart'ta 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağının başladığı gün üzücü bir olay yaşandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya ve basına yansıyan üzücü olayla ilgili olarak yaşlı amcamıza saygısızca davranışta bulunan personel, Valiliğimizce görevinden derhal uzaklaştırılmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan üzücü olaydaki memurun davranışının kabul edilemez olduğunun bilinmesi ve benzer davranışlar sergileyenler hakkında gerekli iş ve işlemlerin yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."