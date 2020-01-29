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Manisa'da "7+1 Eğitim Modeli" iş birliği protokolü imzalandı
6 saat önce
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi ile Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) arasında "7+1 Eğitim Modeli" kapsamında öğrencilerin bir dönem işletmelerde staj yapmasını sağlamak üzere iş birliği protokolü yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:10 Kaynak: AA
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi ile Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) arasında "7+1 Eğitim Modeli" kapsamında öğrencilerin bir dönem işletmelerde staj yapmasını sağlamak üzere iş birliği protokolü yapıldı.
MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Onat, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen protokol imza töreninde, 7+1 Eğitim Modeli'nin öğrencilerin öğrenim süresince kazandıkları teorik ve pratik bilgilerini uygulama ile birleştirebilecekleri bir eğitim modeli olduğunu aktardı.
TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ise eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini vurguladı.
Protokol ile lisans eğitimi sırasında öğrenciler,15 hafta boyunca çeşitli kurumlarda tam zamanlı çalışabilecek.
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