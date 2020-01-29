Manisa'da "7+1 Eğitim Modeli" iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da '7+1 Eğitim Modeli' iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Manisa'da "7+1 Eğitim Modeli" iş birliği protokolü imzalandı

6 saat önce

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi ile Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) arasında "7+1 Eğitim Modeli" kapsamında öğrencilerin bir dönem işletmelerde staj yapmasını sağlamak üzere iş birliği protokolü yapıldı.

Manisa'da

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi ile Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) arasında "7+1 Eğitim Modeli" kapsamında öğrencilerin bir dönem işletmelerde staj yapmasını sağlamak üzere iş birliği protokolü yapıldı.

MCBÜ Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Onat, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen protokol imza töreninde, 7+1 Eğitim Modeli'nin öğrencilerin öğrenim süresince kazandıkları teorik ve pratik bilgilerini uygulama ile birleştirebilecekleri bir eğitim modeli olduğunu aktardı.

TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ise eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini vurguladı.

Protokol ile lisans eğitimi sırasında öğrenciler,15 hafta boyunca çeşitli kurumlarda tam zamanlı çalışabilecek.

Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çavuşoğlu'ndan İsrail medyasındaki Hakan Fidan haberine tepki: Türk istihbaratı ilk defa bunu yapıyor
Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog Deprem bölgesine oyuncağını gönderen küçük çocuk, yazdığı notla herkesi duygulandırdı Suriye sınırındaki birliklere beton mevzi sevkiyatı yapıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 20:28:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da "7+1 Eğitim Modeli" iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]