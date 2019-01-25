Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm illerde okul çağındaki çocuk ve gençleri sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında ebeveynlerin rolünün öneminden hareketle, spor aracılığı ile çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spor" adlı proje kapsamında Çok Amaçlı Spor Salonu ve 75. Yıl Gençlik Merkezi 7/24 spor yapmak isteyen vatandaşların hizmetine açıldı.

Günün her saatinde spor yapmak için tesisleri açık tutmak ve sessiz ortamda ders çalışmak için yerler bulundurmak amacıyla başlatılan bu uygulamaya büyük önem verdiklerini ifade eden Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Bakanlığımızın başlattığı uygulama ile vatandaşlarımıza, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici çalışmalar yapıyor, eğitimi ve gelişimi esas alan projeler geliştiriyoruz. Gençlerimiz ve vatandaşlarımız istediği saatte Çok Amaçlı Spor Salonumuza gelip program dahilinde spor yapabilirler. Ayrıca öğrencilerimiz için de 75. Yıl Gençlik Merkezlerimiz 7/24 açık. Diledikleri saatte gelip ders çalışabilir veya buradaki aktivitelere katılabilirler" diye konuştu.