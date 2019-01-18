Manisa'da 7 Aracın Lastiği Patlatıldı
1 saat önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki 7 aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişilerce kesilerek patlatıldı.
Manisa
'nın Salihli
ilçesinde park halindeki 7 aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişilerce kesilerek patlatıldı.
Edinilen bilgiye göre Namık Kemal
Mahallesi 137. Sokakta park halindeki araçlarının lastiklerinin kesildiğini gören kişiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede 7 aracın lastiklerinin kesici ve delici aletlerle patlatıldığını tespit etti.
Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, zanlının eşkalini belirlemek için çalışma başlattı. Araç
sahiplerinin yaşanan olaydan sonra şikayetçi oldukları öğrenildi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:51 Kaynak: İHA
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