Son Dakika Haberleri: Manisa'da 7 Aracın Lastiği Patlatıldı

Manisa'da 7 Aracın Lastiği Patlatıldı

1 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki 7 aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişilerce kesilerek patlatıldı.

Manisa'da 7 Aracın Lastiği Patlatıldı, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki 7 aracın lastikleri kimliği belirlenemeyen kişilerce kesilerek patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Namık Kemal Mahallesi 137. Sokakta park halindeki araçlarının lastiklerinin kesildiğini gören kişiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede 7 aracın lastiklerinin kesici ve delici aletlerle patlatıldığını tespit etti.

Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, zanlının eşkalini belirlemek için çalışma başlattı.

Araç sahiplerinin yaşanan olaydan sonra şikayetçi oldukları öğrenildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa
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