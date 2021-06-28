Manisa'da 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
28.06.2021 11:56
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Komutanlığı Şube Müdürlüğü ile Jandarma Asayiş Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Komutanlığı Şube Müdürlüğü ile Jandarma Asayiş Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Manisa'da yasa dışı uyuşturucu madde üretimine geçit verilmiyor. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Komutanlığı Şube Müdürlüğü ile Jandarma Asayiş Komutanlığı tarafından Hacıköseli Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ekildiği ihbarı üzerine harekete geçildi. Bölgede incelemelerde bulunan ekipler tarlada ekili vaziyette 7 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Yasa dışı ekilen kenevirler imha edilmek üzere toplanırken, kenevirleri eken şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - MANİSA
Son Dakika 12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek 12:00 Portekiz kaybetti, Ronaldo rakip kaleciye takıldı: Çok şanslısınız 11:42 Ek gelir olarak başlamıştı, aylık yaklaşık 30 bin organik yumurta üretiyor 11:34 Danimarkalı yıldız Maehle'nin Fenerbahçe selamı EURO 2020'ye damga vurdu 10:56 Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı 10:03 Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü 09:01 İhale 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak! TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik'i satışa çıkardı 08:06 Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar