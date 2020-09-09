Manisa'da 7 bin depreme neden olan fay hattında hendek açıldı - Son Dakika

Manisa'da 7 bin depreme neden olan fay hattında hendek açıldı

Manisa'da 7 bin depreme neden olan fay hattında hendek açıldı Deprem Profesörü Sözbilir: "Bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem üretecek faylar var" Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde 5.

Manisa'da 7 bin depreme neden olan fay hattında hendek açıldı

Deprem Profesörü Sözbilir: "Bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem üretecek faylar var"

MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 8 ayda yaklaşık 7 bin deprem üreten fay hattı üzerinde 7 adet hendek açılarak incelemelerde bulunuldu. Açılan hendeklerde fay hattı üzerinde incelemelerde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Geçmiş verilere baktığımız zaman 18 Kasım 1919 yılında Soma'da 6.9 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve bu depremde 3 bin kişi ölmüş. Yine 1845 yılında 7 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve yine önemli bir can kaybı var. Dolayısıyla bu bölgede 7'ye kadar deprem üretecek faylar var" dedi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde 8 ayda yaklaşık 7 bin deprem üreten fay hattı üzerinde 7 hendek açıldı. 2'si TOKİ evleri bölgesinde, 5'i ise 6. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı içerisinde açılan 7 adet hendek Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve jeoloji mühendisleri tarafından yerinde incelendi. Fay hattı üzerinde açılan hendekleri yerinde inceleyen Prof. Dr. Sözbilir, fay hattı üzerinde geçmiş dönemlerde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ve fay hattının 7 büyüklüğünde deprem üretebildiğini belirterek "Bu çalışma aslında Manisa Valiliğinin istediği bir çalışma. Burada ki askeri alanın yerleşime uygunluk açısından istedikleri bir çalışma. Tabi bu bölgeden Kırkağaç fayı geçtiği için bu fayın yerleşime uygunluk açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Yani biz bu fayı yerleşime kapatmamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Hangi kıstaslara göre bunu yapacağız bunlarla ilgili bir çalışma. Bu çalışma hendek tabanlı bir çalışma. Kırkağaç fayı haritaladıktan sonra fay üzerinde hendekler açıyoruz. Şu anda da zaten hendeğin içerisindeyiz. Bu hendek duvarlarında çalıştığımız zaman bu fayın geçmiş zamanlarda yıkıcı deprem üretip üretmediğini görebiliyoruz. Onlarla ilgili verileri topluyoruz. Bu eski depremleri yaşlandırdığımız zaman bu fayın üzerinde geçmişte oluşmuş depremlerin zamanlarını, depremin hangi dönemde olduklarını, deprem arasında ne kadar süre geçtiğini, en son depremin ne zaman olduğunu ve bundan sonra ne zaman deprem tehlikesi oluşturacağını ortaya çıkarmış olacağız. Buna göre de Türkiye'de son günlerde fay haritasıyla ilgili çalışmalar var. Bu fay haritası kapsamında da bu fayın üzeri yapılaşmaya kapatılması gerekiyor mu gerekmiyor mu o sorunun cevabını bulmaya çalışıyoruz" dedi.

"Bu bölgede 7 büyüklüğünde deprem üretecek faylar var"

Bölgenin deprem geçmişinin de ortaya çıktığını belirten Sözbilir, "Bu bölgede 22 Ocak'taki 5.4'lük Akhisar merkezli depremin ardından 8 ayda yaklaşık 7 bin deprem oldu. Bu depremlerin kaynaklarından bir tanesi Kırkağaç fayı. Zaten bu 7 bin adet depremin 3 fay çalışarak üretti. Akhisar fayı, Gelenbe fayı ve Kırkağaç fayı. Tabi Kırkağaç fayı, Akhisar fayına göre çok daha büyük bir fay. Bu fayın maksimum deprem üretme büyüklüğü 6.9. Böylesine geçmiş dönemlerde bizim hendek çalışmalarında elde ettiğimiz verilere göre bu büyüklükte bir depremi geçmişte ürettiğini görüyoruz. Tabi gelecekte de benzer büyüklükte deprem üretme potansiyeli olan bir fay sınıfında da değerlendirebiliriz. Zaman ne kadar geçmiş. Bizim Kırkağaç fayı en son depremi ne zaman üretmiş. Bu yıkıcı deprem üretme potansiyeli tekrar ne zaman gerçekleşecek onu bulmaya çalışacağız. Geçmiş verilere baktığımız zaman 18 Kasım 1919 yılında Soma'da 6.9 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve bu depremde 3 bin kişi ölmüş. Yine 1845 yılında 7 büyüklüğünde bir deprem olmuş ve yine önemli bir can kaybı var. Dolayısıyla bu bölgede 7'ye kadar deprem üretecek faylar var. Bu anlamda fay ne kadar eski dönemde deprem üretmişse, yani son deprem ne kadar eski zamanda olmuşsa bu fayın yeni deprem üretmesi yaklaşmış demektir. Diyelim ki 1919 depremini bu fay üretmişse o zaman sadece 100 yıl geçti. Yani 100 yıl sonra bu fayın deprem üretmesi için 1000-2000 yıla yakın bir zaman geçmesi lazım" dedi.

Manisa'da 7 bin depreme neden olan fay hattında hendek açıldı

Akhisar, Deprem, Manisa, Ocak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 14:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Manisa'da 7 bin depreme neden olan fay hattında hendek açıldı - Son Dakika

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