Manisa'da 7 mahallede maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı - Son Dakika

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde Kovid-19 salgını önlemleri çerçevesinde 7 mahallede maske zorunluluğu getirildi.

Köprübaşı Kaymakamı Ahmet Korkmaz başkanlığında yapılan İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu toplantısında, Kovid-19 salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Namık Kemal, Temrek, Borlu, Alanyolu ve Çayköy mahallelerinde maskesiz sokağa çıkılmasının yasaklanmasına karar verildi.

İlçeye bağlı 3 sokakta, Kovid-19 vakalarının artması üzerine bugünden itibaren 14 gün karantina uygulaması getirilmişti.