Üye Girişi
Manisa'da 71 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Manisa'da 71 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı

30.06.2021 17:31
Manisa'da 71 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Bireysel Sulama Sistemleri 16. Etap Programı kapsamında, Bireysel Sulama Sistemleri başvuruları kabul edilen üreticilerle hibe sözleşmesi imza töreni düzenlendi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Bireysel Sulama Sistemleri 16. Etap Programı kapsamında, Bireysel Sulama Sistemleri başvuruları kabul edilen üreticilerle hibe sözleşmesi imza töreni düzenlendi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 15 Temmuz Şehitler Toplantı Salonunda düzenlenen etkinliğe; Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları Mustafa Gündoğar, Melikşah Taşkın, Serdar Mersinli, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hilmi Yoldaş, İlçe Müdürleri, Şube Müdürleri, yatırımcılar ile konu sorumlusu teknik personeller katıldı.

İmza töreninin açılışında konuşan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk; "İl Müdürlüğü olarak, Manisa genelinde 2021 yılında 71 adet çiftçimiz için modern bireysel basınçlı sulama sistemlerinde yüzde 50 hibe desteği sağlayacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılına kadar ilimizde uygulanan 394 adet modern bireysel basınçlı sulama projelerine yüzde 50 hibe desteği kapsamında, 9 milyon 515 bin 736 TL ödeme yapılmıştır. Uygulanan bu projeler ile 26 bin 448 dekar arazi modern sulamaya kavuşturulmuştur. 2021 yılında ise Bakanlığımız tarafından onaylanan 71 adet modern bireysel basınçlı sulama projesi uygulaması sonucunda 7 bin 102 dekar arazi modern basınçlı sulama sistemine kazandırılmış olacaktır. 71 adet projenin uygulanması sonunda çiftçilerimize yüzde 50 hibe kapsamında toplam 3 milyon 738 bin 623 TL ödeme yapılacaktır." dedi.

Modern Bireysel Basınçlı Sulamada yüzde 50 hibe desteklerinin 2022-2023-2024-2025 yıllarında da devam edeceğini ve başvuruların her yıl 01 Ocak'tan itibaren 60 gün içerisinde alınacağını belirten İl Müdürü Metin Öztürk, "Kırsal Kalkınma Destekleri Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi hibe programı kapsamında önümüzdeki 4 yılda da; tarla içi damla sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sulama sistemi, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi, lineer veya center pivot sulama sistemi, tamburlu sulama sistemi, güneş enerjili sulama sistemleri kurulması konularında destek verilmeye devam edilecektir. Suyun öneminin her geçen gün giderek arttığı dünyamızda her alanda olduğu gibi tarımsal sulamayı da randımanlı kullanmamız gerekiyor. Manisa tarımında amacımız, basınçlı sulamaya geçmemiş olan çiftçilerimize ulaşarak modern basınçlı sulama sistemleriyle sulanan arazi miktarını arttırarak, sulamanın randımanlı yapılmasını ve dolayısıyla su tasarrufunu sağlamaktır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından üreticilerle hibe sözleşmeleri imzalandı. - MANİSA

Manisa'da 71 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı
Manisa'da 71 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı
Manisa'da 71 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı
Manisa'da 71 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı
Manisa'da 71 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı
Manisa'da 71 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı

Metin Öztürk, 15 Temmuz, Manisa, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Manisa'da 71 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı 18:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı 2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi 18:08 2021 yılı Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada kokain trendi analizi Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek 17:50 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş 17:38 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama 17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı 16:36 Sigara paketlerine yeni düzenleme geldi! Sağlık uyarısı bulunan alan yüzde 85'ten yüzde 100'e çıkarıldı
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı 16:10 Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi 15:34 Slovakya'da üretilen uçan araba ilk şehirler arası uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Son Dakika Haberleri
17:49 Maliye Bakanı Elvan müjdeyi verdi! Temmuzda iki yeni kredi desteği gelecek
17:40 Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi
17:37 Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş
17:34 Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı
17:14 Altının kilogramı 492 bin liraya düştü
17:14 Bilim Kurulu son kez toplandı! Kademeli normalleşme öncesi gündem aşılama
17:00 Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman
16:51 Cinsel istismar açıklamasından sonra oyuncu Seray Kaya, gelen kötü yorumlara isyan etti: Hemcinslerimin yapması üzücü
16:37 Joachim Löw, Fenerbahçe'ye göz kırptı: Mesut Özil'le tekrar buluşacağımız zaman gelecek
15:30 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları
Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi Fenerbahçe ile Hatayspor, Aaron Boupendza transferi için İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi         
18:41
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: İstanbul kanalı yabancı askerlere zemin hazırlamaz Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Kanal İstanbul yorumu: İstanbul kanalı yabancı askerlere zemin hazırlamaz         
18:14
Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak Fatih Terim, DeAndre Yedlin'in üstünü çizdi! ABD'li futbolcunun yeri Kenny Tete'yle doldurulacak         
18:03
Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi Fenerbahçe taraftarı, Paulo Fonseca cephesinden gelen yalanlama sonrası tepki gösterdi         
17:40
Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde korkunç anlar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman Ahmet Ağaoğlu itiraf etti! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğine çok pişman         
17:01
Boşanma aşamasındaki eşinden ölüm tehditleri alan kadın: Öldükten sonra paylaşım yapmanın anlamı yok Boşanma aşamasındaki eşinden ölüm tehditleri alan kadın: Öldükten sonra paylaşım yapmanın anlamı yok         
16:11
Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması Cansız bedenler yolları kapattı, görenler dehşete düştü! Meksika'da kartellerin kanlı çatışması         
15:46
1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! İşte 10 maddede tam normalleşmenin tüm detayları         
15:30
Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş Oyuncu Ayşegül Çınar'ın skandallarına bir yenisi daha eklendi! Polise kafa atıp, ''Sizi Sedat Peker'in adamlarına vurduracağım'' diye tehdit etmiş         
14:13
Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı Köpekten korkup yola atladı, hızla gelen kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı         
14:02
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi         
13:17
Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız         
11:54
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 19:12:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa'da 71 üretici ile hibe sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement