Manisa'da 721 kök kenevir ele geçirildi. - Son Dakika

Manisa'nın Gördes ilçesinde 721 kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Sarıaliler Mahallesi'ndeki bir arazide kenevir üretildiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda arazi sahibi B.A.K, olay yerinden kaçarken, arazide 721 kök kenevir bulundu. Arazi sahibi B.A.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan B.A.K'nin evinde yapılan aramada da ruhsatsız av tüfeğiyle, 11 tabanca mermisi ele geçirildi.