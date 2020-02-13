Manisa'da 75 bin lira değerindeki kabloları kestiler - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da 75 bin lira değerindeki kabloları kestiler - Son Dakika

Manisa'da 75 bin lira değerindeki kabloları kestiler

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 75 bin TL değerindeki haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar yakalandı.

Manisa'da 75 bin lira değerindeki kabloları kestiler, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 75 bin TL değerindeki haberleşme ve enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar yakalandı.


Olay Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Türk Telekom A. Ş.'ye ait haberleşme ve enerji nakil kablolarını kesildiğinin ihbarı alınması üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri kabloların kesilerek rulo haline getirildiğini fark etti. Bölgede devriye atan ekipleri fark eden şüpheliler araç ile kaçmaya çalıştı. Jandarmanın sıkı takibi sonucu durdurulan araç içerisindeki M.K., E.K., ve A.T. yakalandı. Araç içerisinde şüphelilerde yapılan aramalarda şüphelilerin ellerine eldiven giydikleri ve aracın bagaj kısmında yapılan kontrolde 4 adet kablo kesmek için kullanılan demir makas olduğu tespit edildi. Olay yerindeki kesilmiş 500 metre uzunluğundaki kablo ise Türk Telekom görevlilerine teslim edildi. Öte yandan kesilen kablolar nedeniyle toplamda 75 bin TL maddi hasar meydana geldi. Öte yandan şüphelilerin jandarmada alınan ifadesinde 28 Ocak günü Manisa'nın Salihli ilçesinde de Türk Telekom A.Ş.'ye ait 200 metrelik 8 bin 500 TL civarındaki kabloları da kestiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.


Şüpheli 3 kişi ifadelerinin alınması sonrası serbest bırakıldı. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
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