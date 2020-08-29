Manisa'da 783 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 783 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A.E. ve oğlu H.E.'nin, Azıtepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir yetiştirdiği bilgisini aldı.

Ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada, 3 ayrı noktada boyları 110 santimetre ile 2 buçuk metre arasından olan 783 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise 3 bin 600 gram kubar esrar ve hassas terazi buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için karakola götürüldü.