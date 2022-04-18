Manisa'da 8 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da 8 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

18.04.2022 14:20
Manisa'da 8 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Aşağı Çobanisa Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, plakası belirtilmeyen şüpheli bir otomobili, Hacıhaliller Mahallesi girişinde durdurdu.

Kimlik kontrolü yapılan sürücüsü S.M'nin (40) 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.M, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan S.M'nin, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, silahla tehdit ve korku kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" gibi suçlardan arandığı öğrenildi.

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Hacıhaliller, Jandarma, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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