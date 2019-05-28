Son Dakika Haberleri: Manisa'da 8 bin 352 engelliye ayda 11 milyon TL bakım ücreti
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Manisa'da 8 bin 352 engelliye ayda 11 milyon TL bakım ücreti

2 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürü Murat Konan, Manisa'da her ay 8 bin 352 engelliye 10 milyon 934 bin 768,28 TL evde bakım ücreti ödediklerini açıkladı.

Manisa'da 8 bin 352 engelliye ayda 11 milyon TL bakım ücreti, System.String[]
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürü Murat Konan, Manisa'da her ay 8 bin 352 engelliye 10 milyon 934 bin 768,28 TL evde bakım ücreti ödediklerini açıkladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürü Murat Konan, kurumun gerçekleştirdiği faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Manisa'da öncelikle koruyucu ve önleyici hizmetlere yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda aileyi güçlendirme çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkat çeken Konan, ilçeler dahil olmak üzere 8 bin 352 engelliye evde bakım ücreti bağlandığını söyledi.

Engelli vatandaşların önündeki engellerin kaldırılması noktasında, engelli vatandaşların kendilerinin ve ailelerinin yaşam kalitesini yükseltme anlamında çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Konan, "8 bin 352 engelli vatandaşımıza ayda bin 305 lira 97 kuruş ödeme yapıyoruz. Toplamda ise her ay 10 milyon 934 bin 768,28 TL evde bakım ücreti ödüyoruz. Bize başvuru yapan kişilerin öncelikli olarak ailelerinin yanında kalmasına dikkat ediyoruz. Bu mümkün olmadığı taktirde yani çocukları, yaslıları ya da engellileri ihmal ya da istismar olmadığı sürece biz koruma ya da bakim altına almıyoruz. Kurum olarak engelli vatandaşlarımıza yardımlarımızı sürdürerek, engelli vatandaşlarımızın için elimizden geldiğini yapacağız" diye konuştu. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:54 Kaynak: İHA
Manisa, Güncel
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