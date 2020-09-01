Manisa'da 8 hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde 8 ayrı iş yerinden, motosiklet çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinden motosiklet çalınması olaylarına ilişkin güvenlik kameraları kayıtlarını inceledi.
Ekipler, hırsızlık olaylarının failinin C.Y. olduğunu belirledi.
Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
C.Y, işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:29 - Kaynak: AA
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