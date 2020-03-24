Manisa'da 850 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Manisa'da 850 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da 850 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi

6 saat önce

Manisa'da, 850 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da 850 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi, System.String[]

Manisa'da, 850 şişe sahte dezenfektan ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir adreste sahte el dezenfektanı imal edildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.


Adreste yapılan aramada, 850 şişe dezenfektan, 300 adet boş şişe, 400 adet sprey başlığı ve 2 bin 500 adet etiket ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli N.M'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:56 Kaynak: AA

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