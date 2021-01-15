Manisa'da 87 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da 87 parça tarihi eser ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 87 parça sikke, mühür ve yüzük ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 87 parça sikke, mühür ve yüzük ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı istihbaratını değerlendirerek F. O'ya ait otomobili durdurdu ve arama yaptı. Aramada Lidya dönemine ait bir sikke, Roma dönemine ait 13 taraklı gümüş sikke, Grek Roma dönemine ait 58 bronz sikke, Roma-Bizans dönemine ait 11 bronz sikke, Bizans dönemine ait 3 kurşun mühür ile Roma dönemine ait kırık yüzük olmak üzere 87 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.

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