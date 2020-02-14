Manisa'da 9 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Manisa'da 9 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu

21 dakika önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 5 Şubat'tan bu yana haber alınamayan Ramazan Üzülmez'in (58) cesedi bulundu.

Manisa'da 9 gün önce kaybolan kişinin cesedi bulundu, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 5 Şubat'tan bu yana haber alınamayan Ramazan Üzülmez'in (58) cesedi bulundu.

Sivrice Mahallesi sakinleri, Gerdeme Deresi mevkisindeki tarlanın yakınlarında yerde hareketsiz birini gördü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi.

Otopsi için Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin 5 Şubat'ta ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Ramazan Üzülmez'e (58) ait olduğu belirlendi.

Mahalle muhtarı Ramazan Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, cesedi görür görmez jandarmaya haber verdiklerini anlatarak, "Sağlık nedeniyle mi vefat etti, yoksa düşerek mi öldü bilmiyoruz. Bizim gördüğümüz kadarıyla kayadan düşerek ölmüş olabilir." dedi.

Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:06 Kaynak: AA
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