Manisa'da 9 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 9 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, JASAT Timi ve KOM Şube ekipleri, Akgedik Mahallesi Tekeli Mezrasında kubar esrar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce belirlenen adrese yapılan operasyonda, 9 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, kubar esrarın 8 Eylül'de yapılan operasyon sonrası gözaltına alındıktan sonra tutuklanan S.T. ve İ.T'ye ait olduğu belirlendi.