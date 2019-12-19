Manisa'da 9 kişilik aile sobadan zehirlendi - Son Dakika
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Manisa'da 9 kişilik aile sobadan zehirlendi

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 7'si çocuk 9 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Manisa'da 9 kişilik aile sobadan zehirlendi, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 7'si çocuk 9 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Mustafa Kemal Mahallesi, Mevsim Sokak'ta yaşayan Alan Ailesi'nin bu sabah evlerinden hiç çıkmadığını fark eden yakınları merak edip, kapılarını çaldı. Ancak, kapıyı açan olmaması üzerine şüphelenen yakınları durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Kapı kilidini kırarak içeri giren polis ekipleri, Adil Alan'ın (35), birlikte yaşadığı Nergiz Ulaş ile çocukları Muhammet Ali Alan (1), Eylül Alan (3), Salih Alan (4), Mehmet Piran Alan (5), Dicle Alan (8), Derman Alan (10) ve Kader Alan'ı (11) yarı baygın halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 9 kişi, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan aile fertlerinin sağlık durumlarının iyiye gittiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Turgutlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:14 Kaynak: DHA
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